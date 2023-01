Tester på Follobanen starter mandag morgen

– Det blir et omfattende testprogram, og vi kommer til å måle veldig nøye, sa administrerende direktør Gorm Frimannslund til NTB da Bane Nor holdt pressemøte torsdag ettermiddag.

Bane Nor har fått låne tre fulle togsett fra Vy for å stressteste systemene i den 20 kilometer lange tunnelen mellom Oslo og Ski. Mens to av togsettene skal kjøre inn fra den ene siden og øke farten opp mot maks, skal det tredje toget kjøre inn fra den andre siden og bremse kraftig.

Slik vil systemene, blant annet det tidligere omtalte anlegget for returstrøm, bli belastet kraftigere enn hva som blir hverdagen med normal trafikk når strekningen blir friskmeldt.

Detaljerte målinger

– Vi kommer til å måle mye mer detaljert enn før og med langt flere målepunkter. Vi skal ha løst disse utfordringene i løpet av januar måned, og så avtaler vi med Vy akkurat hvordan de velger å sette inn trafikken, men det vil overraske meg om ikke de raskt vil ha sitt fulle trafikkprogram i drift, sier Frimannslund.

Bane Nor og Vy er enige om at oppstart av Follobanen tidligst kan skje 1. februar.

Prestisjeprosjektet med en prislapp på mer enn 36 milliarder kroner ble åpnet 11. desember, men måtte stenges etter få dager. Flere feil, brann eller varmgang er oppdaget i anlegget.

Tre undersøkelser

Nå pågår det tre undersøkelser som skal kartlegge hva som skjedde. En intern, jernbanefaglig undersøkelse om hva som har gått galt med systemene i tunnelen, og to eksterne.

Den ene foregår i regi av Jernbanedirektoratet og den andre av Samferdselsdepartementet.

– Vi gjør en kortsiktig undersøkelse, som vi alltid gjør etter store hendelser, og regner med at den er klar i månedsskiftet februar/mars. Disse eksterne vil bruke noe lenger tid, men er forhåpentligvis klare før sommeren, sier Frimannslund.