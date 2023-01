SVs landsstyre splittet om Nato-strategi – flertall vil ikke jobbe for utmelding

22 landsstyremedlemmer stemte for å beholde sentralstyrets formulering, der det heter at SV ikke lenger vil arbeide for en utmelding fra alliansen.

Et mindretall på 14 vil imidlertid ha en annen tekst i den sikkerhetspolitiske uttalelsen: «SV vil derfor arbeide for å bygge andre allianser og sikkerhetsordninger som bedre ivaretar verdensfreden og norske sikkerhetsinteresser.»

Nå blir det landsmøtet som tar stilling til hva SV skal mene om saken.

Avtroppende SV-leder Audun Lysbakken mener det ikke er riktig at partiet skal jobbe for en utmelding, nå som Sverige og Finland er på vei inn i alliansen.

– Norge skal stå sammen med våre nordiske naboer, ikke alene. Det langsiktige målet er fortsatt en nordisk og europeisk sikkerhetsordning som er uavhengig av USA. Veien dit går gjennom samarbeid med andre land, sier han.