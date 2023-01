Siktet etter Oslo-skyting nekter straffskyld

– Jeg har snakket med ham i arresten. Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier mannens forsvarer, advokat Marius Ihlebæk til NTB.

Advokaten opplyser videre at klienten ikke vil stille til noe avhør med politiet søndag. Det var TV 2 som først søndag kveld meldte om at mannen i 20-årene ikke sa seg enig i siktelsen om medvirkning til drapsforsøk.

– Han er overrasket over å bli pågrepet, og opplever det som vanskelig å sitte i arresten for noe han sier han ikke har gjort, sier Ihlebæk til kanalen.

Politiet har siktet to personer for medvirkning til drapsforsøk etter en skyteepisode i Oslo sentrum natt til søndag, men bare én av de to er pågrepet.

To menn i 30- og 40-årene ble alvorlig, men ikke livstruende skadd i skyteepisoden ved Nationaltheatret ved halv ett-tiden. Flere skudd ble avfyrt ute på gaten, og de to mennene ble truffet.