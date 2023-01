Durek Verrett har engasjert John Christian Elden som advokat

Verrett opplyste om valget av advokat på Instagram lørdag kveld.

– Det blir generelt som juridisk rådgiver opp mot norsk lov og vurderinger av angrep rettet mot ham og personlige forhold. Jeg er ikke pressetalsmann, men advokat, skriver Elden i en melding til NTB.

– Jeg er ikke engasjert i noen konkret verserende rettssak, fortsetter han.

Durek Verrett, også kjent som sjaman Durek, forlovet seg sist sommer med prinsesse Märtha Louise.

Det har til tider stormet rundt forholdet, og Märtha Louise fikk blant annet kritikk for å blande sammen kommersielle interesser og prinsessetittelen i forbindelse med deres felles foredragsturné «The Princess and the Shaman».

