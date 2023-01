Mann varetektsfengsles i fire uker – siktet for grov voldtekt

– Han tar sterkt avstand fra de alvorlige anklagene, sier mannens forsvarer Simon Waaler til Bergens Tidende.

Ifølge ham ble det fredag gjennomført et flere timer langt avhør av den siktede mannen.

Vakthavende jurist i Vest politidistrikt, politiadvokat Eli Valheim, sier til avisen at mannen er i 40-årsalderen og siktet for grov voldtekt av barn under 14 år i form av seksuell omgang.

Siktelsen gjelder ifølge Valheim også incest og seksuell handling med barn under 16 år.

Barnets bistandsadvokat Bjarte Aarlie deltok i et tilrettelagt avhør fredag, samme dag som den siktede mannen ble pågrepet. Han sier etterforskningen er helt i startfasen, og at anklagene dreier seg om flere overgrep.