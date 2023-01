Forsvaret har gitt sluttpakke til ansatte de kunne sagt opp

Fire av de tjueen brøt tjenesteplikten, mens to av dem ble vurdert som uskikket for stillingen, ifølge NRK, som har fått innsyn i en rapport om varsling i Forsvaret.

Det er konsulentselskapet PwC som har laget rapporten. De oppdaget at ansatte som hadde begått alvorlige overtramp, ble tilbudt sluttpakker og bonus.

– Selv med en tydelig kommunikasjon, stiller PwC spørsmål ved hensiktsmessigheten av å tilby sluttavtaler i alle type saker, skriver konsulentene i rapporten.

Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes i Forsvarsdepartementet sier at NRKs sammenstilling av sluttpakke-tilbud er «helt uegnet» til å si noe om Forsvarets bruk av sluttavtaler. Hva som er grunnlaget for avtalene, kommer nemlig ikke fram, sier hun.

Forsvaret sier de er kjent med kritikken i PwC-rapporten.

– Her adresseres både fordeler og svakheter med denne praksisen. Vi vurderer nå dette, som vi også gjør med de andre punktene, uttaler talsperson for Forsvaret Per Espen Strande i en epost.