Per-Willy Amundsen: – PST har et forklaringsproblem

– PST har et forklaringsproblem hva gjelder deres håndtering av terrorvarselet fra E-tjenesten. Selv om det ikke kan konkluderes om PST håndtering før ekspertutvalgets vurderinger foreligger, fremstår det uforståelig at PST ikke benyttet alle virkemidler i sitt arsenal da de mottok et så alvorlig varsel fra det som er en svært troverdig kilde, skriver Amundsen i en epost til NTB.

Torsdag avslørte VG at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mottok et varsel om et terrorangrep i dagene før Oslo-skytingen 25. juni, der to mennesker ble drept. Varselet kom fra E-tjenesten, og PST vurderte det til at det var såpass vagt at de ikke varslet Oslo politidistrikt.

Lurer på hvorfor Oslo ikke ble varslet

Amundsen stiller spørsmål ved hvorfor PST ikke gjorde mer for å overvåke miljøet rundt Arfan Bhatti, ettersom PST hadde rettet blikket mot dette nettverket i dagene forut for angrepet. Frp-politikeren mener de burde benyttet seg av mer aktiv spaning eller bedt om domstolsgodkjenning for å drive overvåking.

Han sier også at det er «vanskelig å forstå» hvorfor ikke Oslo politidistrikt ble varslet, og hvorfor PST ikke oppjusterte trusselvurderingen for radikal islam etter å ha mottatt varselet.

– Det kan være grunnlag for at saken bør granskes nærmere når ekspertutvalgets vurderinger blir kjent, det er imidlertid for tidlig å mene noe nå om PST har tatt lærdom av kritikken etter hendelsene 22. juli 2011, skriver Amundsen.

PST: – Mottar daglige meldinger

Informasjonen som kom fram i VG, stammer fra et utvalg som har som mandat å evaluere PSTs og politiets håndtering av masseskytingen.

– PST mottar daglig meldinger om personer som kan utgjøre en trussel mot samfunnet. All informasjonen vi mottar, blir vurdert fortløpende, og de fleste opplysningene blir sjekket ut. Men i en del tilfeller kan det føre til videre oppfølging. Det er ikke noe automatikk i at disse meldingene videreformidles til politiet. Det er ikke uvanlig meldinger mangler opplysninger om tid og sted, noe som ofte gjør det umulig for politiet å forholde seg til, sier assisterende PST-sjef Hedvig Moe til NTB.

Hun legger til at slik informasjon ofte er gradert, og at man selvsagt deler den med politiet dersom det er mulig for politiet å iverksette sikkerhetstiltak.

[ Våpenkrangel på rådhuset: – Skal ikke forurense samarbeidet ]