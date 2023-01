Paret som ble funnet døde i Molde, døde av skuddskader

En eldre mann og en eldre kvinne ble torsdag ettermiddag funnet døde i en bolig i Molde sentrum. Det er funnet et våpen i boligen, opplyser politiet.

– Det er all grunn til å tro at det er beboerne i boligen som er funnet døde. Vi etterforsker omstendighetene rundt hendelsen, men ut fra etterforskningen så langt er det ikke holdepunkt for at andre enn de avdøde har vært i boligen, sier politiinspektør Anders Skorpen-Trøen i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politiet ble varslet om saken fra en nærstående av paret klokken 13.30 torsdag ettermiddag. Begge to ble konstatert døde da politipatruljen kom til stedet.

– Vi leter ikke etter noen tredjeperson, understreker Skorpen-Trøen

Krimteknikere ble torsdag ferdige med sine undersøkelser av boligen. Politiet kan foreløpig ikke hvor lenge de to har vært døde.

En foreløpig obduksjonsrapport etter dødsfallene i Molde vil være klar mandag, opplyser politiet.

