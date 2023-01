Kjerkol vil ha vedtektsendring om medlemmer i Ap

– Nidaros sine medlemmer må telle i hjemkommunens kommuneparti. I medlemsdemokratiet må det være slik at din påvirkning følger valgkretsene hvor du bor. Det betyr ikke at vi bør stå i veien for aktiv deltakelse i medlemsorganisasjoner. Nidaros engasjerer sine medlemmer i partiaktivitet på en måte som fenger noen, sier Ingvild Kjerkol, leder i Trøndelag Ap, til VG.

Torsdag ble det kjent at Aps medlemsmasse økte med 2.803 medlemmer i fjor. Trond Giskes lokallag. Nidaros sosialdemokratiske forum i Trondheim, bidro sterkt med en økning på rundt 2.650 nye medlemmer til over 3.000 medlemmer. Rundt halvparten av disse kommer fra andre deler av landet enn Trøndelag.

Det er medlemstallene i fylkeslagene de siste to årene som avgjør hvor mange representanter fylket får på partiets landsmøte. Kjerkol vil nå ha en vedtektsendring i Ap hvor det er medlemmets bostedskommune som skal telle.

– Hvis Nidaros har mange medlemmer i Sandefjord mener jeg de skal telle, men når det gjelder representasjon i våre organer, er det Sandefjord som må være det geografiske stedet deres representasjon skal gjelde for, sier Kjerkol.

