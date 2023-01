– Det er urovekkende at aktører i markedet gjennom mediene varsler om prisøkninger og endringer før de skjer. Det er en verdikjede som vi vet er preget av for lite konkurranse, og det at aktørene da nærmest informerer hverandre om hva prisøkningene vil bli gjennom mediene, kan være skadelig for konkurransen.

– Det kan sågar grense til ulovlig prissamarbeid, sier Vestre etter et møte med aktørene torsdag.

