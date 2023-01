Testkjøringen av Follobanen starter som planlagt mandag

– Det er ikke gjort noen endringer i planen for testkjøringen i neste uke, sier utbyggingsdirektør Stine Gjerdrum i Bane Nor.

Under testkjøringen skal banen utsettes for større belastning enn rutenettet er dimensjonert for.

– Vi kommer til å gjennomføre ytterligere tester og prøve spenningssettet og sørge for kontroll på alle spenningene uten tog, sier Gjerdrum.

Testkjøringen vil foregå slik at de kan dimensjonere situasjonen og kjøre det ene løpet med pådrag og akselerere. I det andre løpet kjøres et sett som bremser.

– Når dette gjøres samtidig, så belaster man dette strømnettet gjennom systemet i follobanetunnelen maksimalt, sier Gjerdrum.

