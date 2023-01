NRK har fått over 80 søknader om sluttpakke

– Vi ser løsningen der fremme. Vi har lyktes med målet via samarbeid og frivillighet og at vi kan unngå en sentralstyrt nedbemanningsprosess, organisasjonsdirektør i NRK, Olav Hypher, til Kampanje.

80 sluttpakkesøknader har nå blitt sendt inn av NRKs ansatte.

I fjor høst anslo de at et tall mellom 80 og 120 årsverk måtte kuttes for å møte regjeringens krav. Alle ansatte fikk derfor tilbud om å søke om sluttpakke.

– Vi vektlegger ikke det tallet så høyt i seg selv, vi er mest opptatt hvor bra match vi kan finne mellom dem som har søkt og de behovene NRK har, sier Hypher til Medier24 og understreker at folk som går av med pensjon er inkludert i antallet søknader.

