– Det ble sikret noen beslag som må undersøkes nærmere med formål om å belyse brannårsaken, skriver politiadvokat Farzad Izadi til Bergens Tidende.

Han sier videre at saken etterforskes bredt, men at undersøkelsene så langt ikke gir mistanke om at det har funnet sted en straffbar handling.

Hva som er bakgrunnen for brannen kan politiet foreløpig ikke si noe om.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen