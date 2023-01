Helsetilsynet ber om redegjørelse om innføringen av Helseplattformen

Det er nesten ni uker siden det nye journalsystemet ble tatt i bruk ved St. Olavs hospital i Trondheim, og det rapporteres fortsatt om feil, skriver Adresseavisen.

Sykehuset sliter ifølge avisen med feil i medisinlister, elektroniske meldinger som ikke kommer fram og tungvinte løsninger etter at de byttet journalsystem 12. november.

– Ganske store utfordringer

Statens helsetilsyn ber nå styret i Helse Midt-Norge om en redegjørelse rundt innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital.

– Vi ser at det er ganske store utfordringer, og slik sett tenker vi at det er grunn til å følge med på situasjonen. Med bakgrunn i det som er beskrevet i mediene og de redegjørelser vi har fått, har vi en viss bekymring. Vi ser at det er nødvendig å følge opp, sier direktør i Statens helsetilsyn Jan Fredrik Andresen til Adressa.

