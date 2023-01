Foreldreutvalg ber kunnskapsministeren hasteinnføre utvidet politiattest

I november 2020 kom et tverrpolitisk vedtak i Stortinget om å innføre krav om utvidet politiattest ved ansettelser i barnehage og skoler.

Ved inngangen av 2023 er kravet ennå ikke innført og i et skriftlig svar til Frps Himanshu Gulati svarte Brenna i forrige uke at hvis forslaget til ny opplæringslov – som skal legges fram til våren – innebærer en endring i reglene for politiattest i skolen, skal regjeringen vurdere om også barnehagene må følge etter.

Dette mener FUB er altfor sent og i et brev til kunnskapsministeren ber de om en hasteinnføring av utvidet politiattest.

– Ved å vente gambler vi med barn og unges liv, sier nestleder Cathrine Ballo Olsen i FUB i en pressemelding.

Hun mener at man to år etter vedtaket står på stedet hvil og peker på at når kunnskapsministeren setter lovendringen i sammenheng med innføring av ny opplæringslov, vil det kunne føre til at lovendringen som ble vedtatt i 2020 tidligst kan komme høsten 2024.

– I praksis betyr det at voldslovbrudd som frihetsberøvelse, tvang, kjønnslemlestelse, brudd på taushetsplikten og brudd på avvergingsplikten ikke framkommer ved ansettelsesforhold i skole og barnehage, sier hun.

