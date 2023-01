Flere gater i Oslo stenges for kjøretøy til sommeren

– Å sommeråpne gata Grønland var en stor suksess i fjor og viser at vi kan få til byliv også med enklere grep på kort tid. Gate for gate skaper vi en bedre og grønnere by som er tryggere og mer tilgjengelig for folk i alle aldre, ikke minst barn og unge, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Hellvin Stav (MDG) til NTB.

Gatene vil bli omgjort til gågater og åpnes for servering og opphold.

Det er gata Grønland, Torshovgata, Søndre gate og Ankerbrua som vil bli stengt i perioden. I tillegg starter arbeidet med å gjøre Kirkegata til en permanent gågate.

