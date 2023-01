Virke krever makspris på 2 kroner per kWh for strøm

– Bedriftene trenger mer forutsigbarhet, sier direktør for samfunnspåvirkning Stian Sigurdsen i Virke til NRK.

Organisasjonen representerer rundt 25.000 bedrifter med til sammen 300.000 ansatte.

Sigurdsen kaller maksprisen en nødbrems.

– Den må vi få på plass. Så kan vi diskutere andre støtteordninger utover det, men vi må i hvert fall sikre oss at man aldri betaler over 2 kroner per kWh, sier han.

Saken fortsetter under videoen

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) slår imidlertid fast at det ikke er aktuelt med en fastprisordning med et tak på 2 kroner per kilowattime.

– En maksprisordning som Virke nå tar til orde for, er utredet mange ganger. Det er et forslag som alle ekspertene advarer mot, sier han.

[ – Frp forsøker å lage støy om et problem fra tiden de selv hadde samferdselsminister ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Kommentar: Mens graset gror, dør kua ]