Sikkerhet og trygghet viktigst for Vedum i 2023

Finansministeren møtte bekymrede næringsdrivende i Oslo tirsdag under det årlige møtet hvor han skulle se an økonomien i året som nettopp har startet. For Vedum var det en god dag å holde innlegget på, bare timer etter at Statistisk sentralbyrå hadde lagt fram tall som viste nedgang i prisstigningen. Kampen mot inflasjonen og høye renter vil også prege regjeringen og Norges Banks arbeid i tiden framover.

– Vi må prioritere sikkerhet og trygghet. Den største utfordringen for tryggheten for folk er den høye prisveksten. Og så må staten over tid bruke mer på forsvar og beredskap. Det siste året har også vist, synes vi, at det å ha nasjonal kontroll på naturressursene er utrolig viktig. Vi må ta nye grep for at vi skal ha den tryggheten i Norge, sier Vedum til NTB etter innlegget.

Matkjedene må bidra

Vedum snakket også direkte om at de tre store matkjedene i Norge må bidra på sin måte og ikke sette opp prisene mer enn høyst nødvendig. Dagligvarebransjen har varslet at de fra februar vil sette opp prisene med 10 prosent.

– Rema, Coop og Norgesgruppen har et tungt ansvar og må gjøre det de kan for å dempe prisene, ikke gire dem opp fordi de ser mulighetene til å ta større marginer, sier Vedum.

Kampen mot høye strømpriser for folk flest er blant de tiltakene som regjeringen har brukt mye penger på i året som har gått. Vedum lover at strømstøtten vil bli videreført og varslet på møtet at også næringslivet allerede framover kan vente seg bedre tilbud på fastpris fra strømleverandørene.

Samme visa som i fjor

I innlegget til handelsstanden gjentok finansministeren det han varslet allerede i slutten av mars i fjor, da han forut for regjeringens budsjettkonferanse for 2023 sa at forsvar, sivil beredskap, matsikkerhet og trygghet for arbeidsplasser og økonomi var viktigst.

– Vi som samfunn må bruke mer på forsikringa. Vi må bruke mer på forsvar, på IT-sikkerhet og på politi. Vi må bruke mer på lager. Det kommer til å bli en diskusjon om vi skal ha mer produksjon i nærområdene, sier Vedum.

