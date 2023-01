Oslo kommune lovte 200 nye ladepunkter for elbil – endte opp med fire

Samtidig fjernet kommunen sju ladepunkter, dermed ender nettoen på fire. I tillegg reserverte Oslo kommune 46 ladepunkter til bildelingstjenester.

Dermed fikk elbilister i Oslo uten egen parkeringsplass 44 færre ladeplasser i fjor og et dårligere ladetilbud enn det de hadde i 2021.

Per Maltun i Oslo og Akershus elbilforening mener kommunal gatelading er helt avgjørende for mange elbilister i Oslo.

– Mange i Oslo bor i leiligheter uten fast parkeringsplass, og innbyggerne svarer i undersøkelser at kommunal gatelading er viktig. Dette er «hjemmeladingen» deres og den eneste muligheten de har til å lade elbilen over natten i nærheten av der de bor, sier Maltun.

Bymiljøetaten i Oslo har tidligere sagt til NRK at det blir stadig vanskeligere å finne steder å sette opp ladepunkter uten å konflikt med andre hensyn. Det hører med til historien at etaten åpnet 24 ladepunkter i uke 1 i år.

Men kommunen opplyser at de har større ambisjoner for 2023 enn for fjoråret.

– Innen utgangen av i år skal vi bygge 350 nye ladepunkter. Målet er å bygge de der de trengs mest, og at de skal kunne brukes av flest mulig, sier samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG), via sin sekretær.

I tillegg skal antallet bildelingsplasser dobles, lover Stav.

– Og vi skal kutte prisen på enkeltreiser med kollektiv senere i år, sier byråden.

– Men to av tre reiser i Oslo foregår faktisk allerede helt uten bil. Ikke minst gjelder særlig for de som har minst å rutte med, som ikke har råd til bil. Derfor bygger vi sykkelveier i et rekordtempo.

