Høyre foreslår ny strømstøtte til bedrifter i tre måneder

– Alt indikerer at disse fastprisavtalene ikke leverer som regjeringen lovet for næringslivet nå, og særlig ikke for små og mellomstore bedrifter. Derfor mener vi at å stille opp for bedriftene i første kvartal, er en god løsning, sier Høyre-leder Erna Solberg til avisa.

Fra årsskiftet gjelder en ny ordning med langsiktige fastprisavtaler. Men systemet fungerer ikke godt nok, ifølge Høyre.

– Vi ser at det er få bedrifter som tegner seg for fastprisavtaler. Det er jo en indikasjon på at man ikke treffer behovene der ute, sier næringspolitisk talsperson Nikolai Astrup i Høyre.

