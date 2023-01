Bane Nor advarer: – Regn med forsinkelser og innstillinger i ettermiddag

Rundt klokka 13 skrev Bane Nor på sine nettsider:

– Forsinkelser i hele østlandsområdet. Østlandsområdet: Trafikkstyringssentralen i Oslo er evakuert. Togene står stille til situasjonen er avklart.

Klokka 13:15 melder Bane Nor at Trafikkstyringssentralen i Oslo er åpen igjen, men at reisende må regne med forsinkelser og enkelte innstillinger i ettermiddag.

Dagsavisen har vært i kontakt med pressevakta i Bane Nor som sier han ikke kan si noe mer om situasjonen utover det som står på selskapets nettsider.

NRK skriver at en brannalarm skal ha gått av.

[ Abid Raja: – Vi hadde trengt Shabanas energi og kampvilje i mange år fremover ]

[ Slik ser Gro ut i TV-dramaet «Makta» - her er de første bildene (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen