Dødsfallene i Spydeberg: Kan bli aktuelt å utrede siktedes psykiske helse

– Han har det tungt og vanskelig. Han er veldig preget, sier advokat Knut Ditlev-Simonsen til NTB.

Han er forsvarer for mannen i 20-årene som er siktet for uaktsomt drap etter at tvillingsøstrene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) fra Indre Østfold ble funnet livløse i Spydeberg natt til søndag. Mannen nekter straffskyld.

Ditlev-Simonsen sier at det kan bli aktuelt med en prejudisiell observasjon. Det er derimot ikke avgjort ennå.

– Han får den oppfølgingen som fengselet har å tilby. Nøyaktig hva det går ut på vet jeg ikke, men han får oppfølging fra helse og sykepleier, sier Ditlev-Simonsen.

Forsvareren forteller videre at hans klient ennå ikke har bestemt seg for om han vil anke fengslingen på fire uker.

– Han har tatt betenkningstid, men vi må se hva man oppnår med det, før det blir tatt en beslutning.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen