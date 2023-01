Bane Nor vil belaste Follobanen mer enn normalt under testing

Mandag ettermiddag hadde Bane Nor og Vy et møte om hvordan de skulle planlegge det nye testprogrammet.

Til TV 2 sier konsernsjef Gorm Frimannslund at de skal teste strekningen med økt belastning før den blir tatt i bruk.

– Vi kommer til å belaste anlegget litt mer enn det anlegget skal ha i en normalsituasjon. Det blir en veldig grundig test med målinger flere steder for å vite nøyaktig hvor strømmen går, sier han.

Han vil ikke kritisere tidligere testing.

– Jeg har ikke alle detaljene før vi startet opp, men vi hadde en hel uke med normaldrift, sier Frimannslund til kanalen.

Pressevakt Kaja Moen i Vy ønsker ikke å gå detalj om hva som kom fram på møtet.

– Det var et møte som handlet om testkjøring og planlegging. Detaljene er det Bane Nor som må svare for, sier Moen til NTB.

Hun sier videre at det er mye møtevirksomhet og detaljplanlegging mellom de to partene.

– Vi stiller med det som de ber om. Det er det jeg kan si nå.

På en pressekonferanse tidligere i dag sa Frimannslund at de er i god rute til å få åpnet Follobanen 1. februar. Prestisjeprosjektet ble opprinnelig åpnet med brask og bram 11. desember, men ble stengt etter bare få dager.

– Alle relevante dokumenter skal offentliggjøres, men det er vår førsteprioritet å få banen opp å gå igjen raskest mulig. Det jobber vi hardt med hver eneste dag, sa konsernsjefen.

