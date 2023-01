Vestre vil endre brukthandelloven for å stimulere til sirkulærøkonomi

Det haster med å omstille samfunnet i en mer bærekraftig retning, understreker Vestre overfor Nationen.

Regjeringen vil i året som kommer prioriterer å legge til rette for mer utlån, reparasjoner og brukthandel for både privatpersoner og bedrifter, ifølge Vestre. Han påpeker at brukthandelloven er et hinder slik den er utformet i dag.

– Målet er at regelverket for brukthandel aktivt fremmer sirkulærøkonomi, samtidig som formålet i loven om å forhindre heleri, blir ivaretatt, sier Vestre.

Han akter å invitere til innspillsmøte med både kommersielle og frivillige aktører som driver brukthandel.

Regjeringen skal lage en ny og forbedret handlingsplan om sirkulærøkonomi, ifølge statssekretær Anne Marit Bjørnflaten (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet.

– Vi lytter gjerne til innspill aktører som har gode ideer til hvordan vi kan stimulere til økt sirkularitet, for eksempel gjennom mer reparasjon, utlån og utvikling av delingsøkonomien, sier hun.

