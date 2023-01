De døde jentene i Spydeberg hadde tiltak gjennom barnevernet

Rikskringkasteren meldte innledningsvis at de to jentene var i barnevernets omsorg, men presiserte senere at det var snakk om tiltak gjennom barnevernet.

– Vi har den dypeste medfølelse med foreldrene til ungdommene og andre pårørende, som nå opplever et stort tap og er i sorg. Alle som jobber i barnevernet blir sterkt berørt når det skjer slike svært tragiske hendelser, sier regiondirektør i Bufetat Øst Ingrid Pelin Berg til NRK.

De to jentene var i tenårene. Politiet mistenker mulig overdose med narkotika. En mann i 20-årene er pågrepet, foreløpig siktet for å ha forlatt jentene i hjelpeløs tilstand. Han erkjenner ikke straffskyld.

Politiet rykket ut til adressen etter å ha fått et nødanrop. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, men begge jentene ble erklært døde.

Også en tredje jente ble funnet på adressen. Hun ble kjørt til sykehus for behandling av mulig overdose. Bufetat bekrefter overfor VG at også den tredje jenta hadde tiltak gjennom barnevernet.

Bufetat sier de stiller seg til rådighet for politi og tilsynsmyndigheter i arbeidet med å oppklare hendelsesforløp og ansvarsforhold knyttet til den tragiske hendelsen.

Alle de tre jentene er under 18 år gamle, opplyser politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye til NTB. Alle de pårørende er blitt varslet.

