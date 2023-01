Tybring-Gjedde nominerer Jens Stoltenberg til fredsprisen

Som stortingsrepresentant har Tybring-Gjedde rett til å nominere kandidater til fredsprisen, og i en pressemelding fredag skriver han at «Stoltenberg fortjener prisen for sitt fremragende arbeid som Natos generalsekretær i en krevende tid for alliansen».

«Russlands brutale og uprovoserte angrep på et fredelig naboland 24. februar 2022 var et tydelig signal om at Russland fremdeles har ambisjoner om å gjenopprette det russiske imperiet», skriver Tybring-Gjedde blant annet i sin begrunnelse.

Han har tidligere år blant annet nominert Donald Trump til fredsprisen.

Fristen for å sende inn nominasjoner til fredsprisen er 31. januar.

