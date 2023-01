Økt puls i tre minutter kan forlenge livet

Bare tre minutter med aktivitet og økt puls kan kraftig redusere risikoen for en tidlig død, ifølge en studie som nylig er utgitt i tidsskiftet Nature Medicine. Saken er omtalt forskning.no.

De tre minuttene skal også redusere risikoen for å dø av hjerte-kar-sykdommer med 49 prosent.

Aktiviteten trenger ikke foregå på treningsstudio. Det holder å gå opp trappen i stedet for å ta heisen, eller økte farten på vei til butikken, skriver forskningsavisen.

Kan redusere dødelighet

– Det er første gang forskning har vist at bare tre-fire korte utbrudd av fysisk aktivitet kan redusere dødeligheten, sier Cecilie Thøgersen-Ntoumani, som er professor i fysisk aktivitet og helse ved Syddansk Universitet, til avisen.

Hun er en av forskerne bak studien.

Studien har benyttet data fra over 25.000 personer som ikke trente regelmessig. Datasettet er hentet fra UK Biobank, og alle deltakerne i studien var briter med en gjennomsnittsalder på omkring 62 år, skriver Forskning.no. Forskerne fulgte deltakerne i sju år.

Professor Cecilie Thøgersen-Ntoumani oppfordrer folk til gjøre små aktiviteter i hverdagen:

– Bygg en snømann, men gjør det så raskt som mulig for å få opp pulsen. Ta kurven i stedet for handlevognen når du handler, eller lek sisten med barna. Alle de tingene du likevel må gjøre i hverdagen, kan være veldig sunt hvis du bare gjør det litt raskere, sier hun til avisen.

En av ti trener aldri

Ifølge SSBs levekårsundersøkelse fra 2021, svarer en av ti i Norge at de aldri trener. Mangel på tid og helsebegrensninger er de vanligste hindringene for trening, skriver de. Og motsatt – de viktigste motivasjonsfaktorene for trening er bedre helse og naturopplevelser. Selv om en av ti oppgir at de aldri trener, svarer 58 prosent av befolkningen på 16 år og eldre at de trenger eller mosjonerer flere ganger i uka.

15 prosent svarer at de trener en gang i uka.

– Blant dem som trener mest finner vi personer under 24 år, personer med høyere utdanning og yrkesaktive. I disse gruppene svarer omtrent 4 av 5 at de trener ukentlig eller oftere. Størst andel som ikke trener finner vi blant uføre, innvandrere, eldre og personer med lav utdanning, sier rådgiver i SSB Håvard Bergesen Dalen i pressemeldingen fra SSBs undersøkelse.

