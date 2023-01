Kran veltet over kjøpesenter i Melhus – én til legevakt med klemskader

Klokken 9.17 fredag morgen mottok politiet en rekke telefoner fra vitner som så krana velte over kjøpesenteret.

Det ble tidlig klart at det ikke befant seg noen i krana, opplyste politiet til NTB kort tid etter ulykken.

Politiet opplyser at én person er sendt til legevakt på grunn av klemskader. Alvorlighetsgraden er imidlertid ikke kjent. En redning- og søksgruppe fra brannvesenet arbeider med å gjennomsøke kjøpesenteret.

Det blåser kraftig i området.

– Vi har fått en annen telefon fra en som har sett en kran i nærheten som er tatt litt av vinden, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Krisestab

Krana sto like utenfor kjøpesenteret i forbindelse med omfattende byggearbeider. Bilder fra stedet viser krana som ligger veltet oppå taket til kjøpesenteret. Det er en del skader på bygget, hovedsakelig i byggets andre etasje, ifølge politiet.

Prosjektleder John Olaf Solstad i entreprenøren Hent, som bygger det nye Melhustorget, sier at krana er 50 meter høy. De har satt krisestab, opplyser han til TV 2.

– Det er utrolig med vind og kastevind her nå, sier Solstad videre. Det er første gang han har hørt om at en kran har veltet.

Andre kraner i nærheten

Det var flere personer som ble vitne til kranvelten.

– Flere som jobber her, så at lyset på heisekrana bare forsvant i horisonten. Så ble det et skikkelig brak. Det står to kraner her, og det er den største som har veltet, sier et vitne til Adresseavisen.

Politiet sier til Dagbladet at det er naturlig at det gjøres sikringstiltak rundt andre kraner i området.

