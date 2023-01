Forsinkelser på flere toglinjer fredag morgen

På Bergensbanen er det forsinkelser og innstillinger ved Voss på grunn av mye snø og is i sporveksler, opplyser Bane Nor. Her er Bergen-Voss-Myrdal og Oslo-Bergen berørt.

På Dovrebanen skaper feil på en sporveksel problemer ved Hamar. Foruten Oslo-Trondheim-togene, rammes også togene mellom Drammen og Oslo lufthavn og Oslo lufthavn-Lillehammer.

På Sørlandsbanen skaper feil på en sporveksel ved Mjøndalen problemer for togene mellom Kongsberg og Oslo, Oslo og Bergen og Oslo-Kristiansand-Stavanger.

Feil på en sporveksel ved Stokke gjør at togene på strekningen Skien-Oslo-Eidsvold på Vestfoldbanen rammes av forsinkelser.

