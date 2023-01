Flere togforsinkelser i snøkaoset: – Skaper en del utfordringer

– Det blir mye følgeforsinkelser. Det vil fortsatt være forsinkelser utover kvelden på en del av disse strekningene, men forsinkelsene er ikke like store på alle strekningene. Vi oppfordrer reisende til å følge med i appen eller vy.no, sier pressevakt i Vy, Siv Elizabeth Egger Westin til Dagsavisen.

Utsatte sporveksler

På Sørlandsbanen var det forsinkelser på grunn av en feil på en sporveksel mellom Hokksund og Mjøndalen.

Både R12 Kongsberg – Oslo S – Eidsvoll, F4 Oslo S – Bergen, og F5 Oslo S – Kristiansand – Stavanger S er påvirket av forsinkelsene på Sørlandsbanen.

– Det er knyttet til det kraftige snøværet som har skapt problemer for en sporveksel på Brakerøya. Det ble løst, så togene kunne kjøre videre. Det kraftige snøværet skaper en del utforinger for oss i dag. Det er særlig sporvekslene er utsatt for is og snø. Trafikken går nå på alle strekningene selv om det er følgeforsinkelser, sier pressevakt i Bane NOR, Olav Nordli til Dagsavisen.

[ En dag om ikke veldig lenge kommer Follobanen faktisk til å gå som planlagt. I mange, mange tiår. ]

Kjører i kø

VY skriver på sine nettsider at Mjøndalen har færre spor i bruk og at togene vil kjøre i kø.

– Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Dette skyldes feil på en sporveksel. Bane NOR jobber med å rette feilen. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen, skriver de.

Trafikkoperatør Trude Lindstad i Vegtrafikksentralen øst til NTB sier at de har blitt varslet om mange vogntog med stans.

– Det har gått slag i slag med mindre trafikkuhell både i Innlandet, Viken og Oslo-området. Vi har blitt varslet om flere utforkjøringer og mange vogntog med stans, sier hun.

Vinterføret har også skapt trøbbel for kollektivtrafikken enkelte steder samt for ferjeavgangene Ifølge NTB. I Oslo og Viken er flere bussavganger innstilt og i Bærum er alle avgangene til Unibuss innstilt fredag.

[ Vil ha halv pris på Follobanen ]

Også Drammensbanen og Askerbanen er utsatt for forsinkelser og innstillinger.

Det berører følgende toglinjer:

R14 Asker – Oslo S – Kongsvinger – (Charlottenberg)

Asker – Oslo S – Kongsvinger – (Charlottenberg) FLY1 Drammen – Oslo Lufthavn/Oslo Airport, Flytoget

Drammen – Oslo Lufthavn/Oslo Airport, Flytoget RE10 Drammen – Oslo S – Lillestrøm – Oslo Lufthavn/Oslo Airport – Lillehammer

Drammen – Oslo S – Lillestrøm – Oslo Lufthavn/Oslo Airport – Lillehammer R13 Drammen – Oslo S – Dal

Drammen – Oslo S – Dal R12 Kongsberg – Oslo S – Eidsvoll

Kongsberg – Oslo S – Eidsvoll F4 Oslo S – Bergen

Oslo S – Bergen F5 Oslo S – Kristiansand – Stavanger S, Sørlandsbanen

Oslo S – Kristiansand – Stavanger S, Sørlandsbanen R22 Oslo S – Mysen – Rakkestad, Østfoldbanen østre linje,

Oslo S – Mysen – Rakkestad, Østfoldbanen østre linje, R21 Oslo S- Ski – Moss,

Oslo S- Ski – Moss, RE11 Skien – Oslo S – Eidsvoll, Vestfoldbanen

Skien – Oslo S – Eidsvoll, Vestfoldbanen L2 Skøyen – Oslo S – Ski

Skøyen – Oslo S – Ski L1 Spikkestad – Asker – Oslo S – Lillestrøm

Spikkestad – Asker – Oslo S – Lillestrøm FLY2 Stabekk – Oslo Lufthavn/Oslo Airport, Flytoget FLY2

(For nærmere informasjon se Vy.no sine nettsider)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen