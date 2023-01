Bane Nor fikk innsigelser fra Norconsult på valgt løsning på Follobanen

– Det holdes som sannsynlig at med hensiktsmessig utførelse av anlegget, vil jording i begge ender ikke utgjøre et problem, heter det i en rapport Norconsult laget for Bane Nor i november.

Bakgrunnen var en løsning entreprenøren hadde valgt, som ikke er særlig vanlig i Norge. Derfor hadde Bane Nor bedt om en ekspertvurdering.

Rapporten konkluderte med at den valgte løsningen er i tråd med det tekniske regelverket. Den anbefalte også at det ble gjort flere beregninger og kontrollmålinger for å sjekke at alt fungerte som det skulle.

– Det ble gjort flere målinger av returstrømmen under testkjøringen i desember. På grunnlag av målingene ble det konkludert med at med planlagt togproduksjon ville anlegget fungere tilfredsstillende, sier prosjektdirektør Per David Borenstein i Follobanen i en pressemelding.

Nytt for statsråden

Da banen ble satt i full drift i desember, viste det seg likevel at det oppsto problemer. Prestisjeprosjektet til 37 milliarder kroner ble stengt. Bane Nor sier nå at de vil åpne den igjen 20. januar, ifølge Aftenposten, som har fått innsyn i et dokument.

Det er først nå Norconsult-rapporten offentliggjøres. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) fikk første vite om den i et hastemøte på tirsdag, noe han reagerte på.

– Etter mitt skjønn ville det vært naturlig å komme til oss med dette på et tidligere tidspunkt, sa Nygård til NTB.

Saken fortsetter under videoen

Bane Nor: – Full tillit

Bane Nor skriver i en pressemelding at de registrerer at de faglige diskusjonene i denne saken har skapt «diskusjoner og spekulasjoner».

– Bane Nor har full tillit til våre samarbeidspartnere, og sammen med disse gjøre vi alt vi kan for å finne og rette feilene som hindrer oss i å sette trafikken i gang igjen på Follobanen, heter det i en pressemelding fra Bane Nor.,

Norconsult framholdt også at dokumentasjonen for den valgte løsningen ikke var tilstrekkelig.

– Dette bør vises på en mer troverdig måte enn oversendt rapport, skriver Norconsult.

Skal granskes

De leverte sin siste vurdering til Bane Nor 28. november, altså to uker før åpningen av jernbanestrekningen.

Torsdag fortalte Bane Nor at de vurderte at rapporten ikke var til hinder for å sette trafikk på banen. På spørsmål fra Teknisk Ukeblad , kunne de imidlertid ikke svare på om de fulgte opp alle anbefalingene i rapporten.

Det er entreprenøren AGJV som er ansvarlig for den valgte løsningen, og Bane Nor har varslet erstatningskrav mot dem.

Samferdselsministeren har varslet en ekstern gjennomgang av saken.

– Vi ser fram til den eksterne granskningen og svarene fra undersøkelsene. Fokuset vårt nå er å løse problemene, skriver AGJV i en epost til NTB.

[ Språkrådet ber byrådslederen gripe inn i navnestrid i Oslo ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Heidi Nordby Lunde: En forbanna myte at det alltid lønner seg å jobbe ]