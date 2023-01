Åslaug Haga med bredside mot politikerne: – Har abdisert i energispørsmålet

Av Bibiana Piene/NTB

– Stortinget har på mange vis abdisert i energipolitikken. Man har ikke tatt realitetene innover seg. Og det har man ikke gjort i lengre tid, sier Haga til NTB.

1. januar tiltrådte den tidligere Senterparti-lederen og olje- og energiministeren som ny sjef for den ferske organisasjonen Fornybar Norge, som er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for hele fornybarnæringen.

Få dager senere går hun altså hardt ut mot politikerne.

– Norge styrer mot kraftunderskudd i 2026–27. Det er det ikke så mange politikere som har tatt innover seg, sier Haga.

– Regnestykket går ikke opp

Hun viser til en rapport som analyseselskapet Thema har gjort for NHO. Den viser at Norge vil ha behov for 57 terawattimer (TWh) mer kraft i 2030 om løfter om klimakutt og grønn industri skal holdes. Det er mer enn en tredel av all strømmen som produseres i dag, i et system det har tatt 150 år å bygge opp, påpeker Haga.

– Det vil bli formidabelt krevende. Men i dag har vi ikke rammevilkår som gjør at vi greier dette.

– I Norge har vi tatt billig kraft for gitt. Men du kan ikke både ha null forståelse for at man skal bygge ut vannkraft og vindkraft, og helst ikke ta noe areal til sol heller, og samtidig ønske å kutte kablene. Det går ikke i hop. Og man bør jo kunne forvente av politikere at de greier å få regnestykket til å gå opp når man snakker om noe så fundamentalt for samfunnet som tilførselen på strøm, slår hun fast.

Også Statnett har i et ferskt brev advart regjeringen om «betydelige utfordringer» i kraftsystemet om få år, skriver EnergiWatch.

– Problemet er at det ikke er reell vilje til å bygge ut mer fornybar energi, sier Haga.

Betyr rovdrift på naturen

Stortingspolitiker Sofie Marhaug fra Rødt går på sin side kraftig i rette med Haga.

– Det Åslaug Haga og NHO ber om, er rovdrift på naturen. Den massive vindkraftutbyggingen hun og hennes medlemmer ønsker seg og tjener penger på, fordrer også mer effekt- og balansekraft i systemet, sier hun.

– Alle vet, også Haga, at det eneste som monner på kort sikt, er å få ned forbruket. Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker. Det må en storstilt satsing på energieffektivisering til for å unngå kraftunderskudd, sier Marhaug.

Ifølge Thema kan energieffektivisering gi rundt 10 sparte TWh. Det er bare en liten del av det som trengs, framholder Haga.

Marhaug viser til at anslagene fra NVE og Sintef er noe høyere. Rødt vil også droppe elektrifisering av sokkelen.

– For å være helt ærlig synes jeg det er useriøst av NHO ikke å ta utgangspunkt i tallene fra NVE, sier hun.

