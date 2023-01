Støre misliker utsagn om «giftig» politikk

– Jeg syns man skal være varsom med å snakke om at politikk er gift i demokratier. Vi vedtar politikken vår demokratisk, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

NHO-sjef Ole Erik Almlid brukte begrepet i et intervju med NRK i forkant av NHOs årskonferanse. Han kritiserte skattegrepene som regjeringen lanserte i fjor høst, og som skal gi stat og kommuner en større andel av inntektene fra oppdrettsnæringen og kraftbransjen.

– Uforutsigbarhet er gift inn i et næringsliv. Vi trenger forutsigbarhet og langsiktighet, sa Almlid.

I sin tale til norske næringslivstopper på NHOs samling i Oslo Spektrum forsvarte Støre skattepolitikken. Han kalte det et spleiselag, der også staten bidrar ved å kutte i budsjettene.

Tema for konferansen var uro, noe som settes i sammenheng med en usikker verden, men som NHO-topper og næringslivsledere også knytter til regjeringens politikk. Flere har også reagert på tonen i debatten, med snakk om «laksebaroner», og vanlige folk versus rikinger.

– Jeg må snakke for min egen del, jeg har aldri brukt slike ord om verken arbeidstakere eller arbeidsgivere. Vi skal snakke med respekt for dem som mottar trygd og med respekt for dem som tjener gode penger i næringslivet. Men det å ha et skattesystem der de med de sterkeste skuldrene bærer en rettferdig bør, det er politikk, og det hører hjemme i demokratiet, sier Støre.

Han understreker at han heier på bedriftene.

– Ryggraden i arbeidsplasser, verdiskaping og velferden i Norge er små, mellomstore og en del store bedrifter, og dem skal vi spille på lag med.

