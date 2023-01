NHO etterlyser bedre samarbeid med Nav

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) står 660.000 nordmenn utenfor arbeidsliv og utdanning. Nå ber Melsom i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) bedriftene om at arbeidsgiverne inkluderer flere i arbeidslivet.

– Du må tenke mer langsiktig og utvikle medarbeiderne over tid. Hjelpe dem opp til et nivå som gjør at man har den kompetansen bedriftene over tid har behov for, sier hun til Aftenposten.

I november gjennomførte NHO en undersøkelse blant sine medlemmer. Der oppga 31 prosent at de har rekruttert personer som trenger ekstra oppfølging eller tilrettelegging i løpet av de siste 12 månedene.

Melsom oppfordrer samtidig bedriftene til å gi utdanning gjennom jobb, samt et tydeligere samarbeid med Nav.

– Vår kunnskap viser at skal man lykkes, må Nav også være henvendt mot bedriftene.

