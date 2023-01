Nato-sjefen ber om mer penger til forsvar

– Det har dere hørt meg snakke om mange ganger før, men nå mener jeg det ikke kan være noe tvil om nødvendigheten av å investere i sikkerhet. Vi trenger mer soldater, utstyr og ammunisjon. Og det koster penger, sa Stoltenberg til NHOs årskonferanse torsdag.

Han gjentok budskapet om at dersom Russland vinner i Ukraina, er det farlig for oss alle.

– Det vil være en beskjed til andre militære ledere at om de bruker militær makt, oppnår de det de vil, sa han.

Vladimir Putins invasjon av Ukraina kom ikke som noen overraskelse, og Nato var forberedt, hevdet Stoltenberg. Han påpeker at de raskt utplasserte styrker i øst.

– Det gjorde vi ikke for å provosere fram en konflikt med Russland, men for å forhindre at krigen i Ukraina ble noe verre: En storkrig mellom Russland og Europa i Nato, sa han.

– Et sterkt forsvar trygger freden, mener Nato-sjefen.

