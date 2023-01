Meteorologisk institutt: Varmeste sommer målt noensinne på Svalbard

Av Fredrik Moen Gabrielsen/NTB og Snorre Schjønberg/NTB

Aldri før har det blitt målt en varmere sommer på Svalbard. Kalendersommeren defineres som juni, juli og august, hvor snittemperaturen i løpet av disse tre månedene ble målt til 7,4 grader.

2022 er det niende varmeste året målt i Norge siden man startet målingene i 1905. Snittemperaturen i 2022 ble 0,7 grader over det som defineres som normalen. Samtidig ble det et svært vått år med veldig mye nedbør. I fjor ble det målt 5 prosent mer nedbør enn det som defineres som normalt. 2022 ble preget av at det var mye nedbør i Nord-Norge og lite i Sør-Norge. På Svalbard var sommeren den varmeste noensinne.

Det viser oversikten over 2022 som Meteorologisk institutt la fram torsdag. Nedbørmessig ble landet altså delt i to.

Mens det i Sør-Norge var svært mange måneder med normalt tørt til ekstremt tørt vær, var det motsatt i nord. Der var det normalt mye til ekstremt mye nedbør omtrent annenhver måned.

Tørken i Sør-Norge bidro blant annet til tomme vannmagasiner og høyere strømpriser.

Året startet med det som skulle bli det eneste ekstremværet i 2022 da ekstremværet Gyda slo til 12. og 13. januar. Da var det ekstremnedbør og vind og det ble satt 30 stasjonsrekorder for døgnnedbør. I Møre og Romsdal ble det ny fylkesrekord da det kom 152,9 millimeter nedbør i Tomrefjord 13. januar.

Varmerekorder

Det ble også satt temperaturrekorder. I mars var det ekstremt varmt – altså varmere enn i hele normalperioden fra 1991 til 2020 – i deler av Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og kysten av Sogn og Fjordane. Det ble satt 38 rekorder for maksimumstemperatur i mars.

Sommeren var ekstremt varm i Finnmark og svært varm eller varm i Troms. Ellers var det varmt i juni og kjøligere i juli da de fleste hadde ferie.

Totalt var det 129 sommerdager med minst 20 grader i Norge sett under ett. 53 av dem var høysommerdager (minst 25 grader) og 16 tropedager (minst 30 grader).

Kaldt i desember

På høsten var det et nytt uvær på Vestlandet med en såkalt atmosfærisk elv 11. og 12. november. Det kom 129,5 millimeter nedbør i Fjaler 11. november. Uværet ga også fønvind som ga fylkesvarmerekorder i Viken (18,1 grader i Sigdal) og Innlandet (17,5 grader i Nord-Aurdal).

Desember blir oppsummert som en kald måned. Det var 30–40 centimeter snø på Karmøy 16. desember, mens det også var snø i fjæra på Vestlandet. Måneden var den kaldeste desember siden 2012.

Årets høyeste temperatur ble målt i Lysebotn 20. juli da gradestokken viste 33,6 grader, mens det kaldeste som ble målt var 35,9 minusgrader i Karasjok 13. desember.

