Bane Nor: Skal ha trafikk på Follobanen fra februar – beklager overfor passasjerene

– Vi er i en veldig alvorlig situasjon, sa konsernsjef Gorm Frimannslund da han torsdag ettermiddag informerte pressen om status i arbeidet med å avdekke og rette opp feil på Follobanen.

Follobanen åpnet 11 desember, men måtte stenge etter åtte dager på grunn av tekniske problemer. Den har ennå ikke åpnet igjen, noe som får store konsekvenser for passasjerene.

– Det er noe vi selvfølgelig beklager, sa Frimannslund.

Han sa videre at Bane Nor fortsatt jobber etter en tidsramme der de vil ha trafikk på Follobanen fra februar.

– Det vil si at vi i løpet av januar skal være ferdig med det arbeidet vi gjør, inklusive testing, slik at vi igjen kan sette trafikk på nettet.

Konserndirektør Stine Undrum sa på pressekonferansen at det er Bane Nors hovedfokus å sørge for at rutetilbudet kommer opp igjen, og at de kontinuerlig jobber med å avdekke feil og mangler.

