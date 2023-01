Aavitsland: «Kraken» er et tullete og unødvendig kallenavn

Kraken er en mutert variant av omikronviruset, og det tekniske navnet er XBB. 1.5. Nå øker varianten, som skal være den mest smittsomme så langt, også i Norge, melder NRK.

Den nye undervarianten har fått kallenavnet sitt etter sjømonsteret Kraken, og sprer seg særlig i USA. Varianten skal være dobbelt så smittsom som den vanlige omikronvarianten, noe som har bidratt til at viruset får mye oppmerksomhet.

Folkehelseinstituttet (FHI) er imidlertid ikke bekymret.

– Vi har påvist XBB. 1.5 et par ganger i Norge. Vi har sett en del av andre lignende XBB-varianter uten at det har gitt særlige problemer, skriver fagdirektør Preben Aavitsland i en epost til NTB.

Kallenavnet har han ikke mye til overs for:

– «Kraken» er et tullete, unødvendig og uoffisielt kallenavn som bare er egnet til å skape unødvendig frykt.

Han forsikrer at FHI følger situasjonen, både for XBB. 1.5 og nye varianter rundt i verden.

– Det ser ikke ut til at denne gir mer alvorlig sykdom hos dem som smittes, selv om den kanskje smitter flere. Siden den norske befolkningen er godt beskyttet mot alvorlig sykdom, etter at de fleste er vaksinert to-fire ganger og i tillegg har hatt korona, er vi foreløpig lite bekymret for XBB. 1.5.

