Dagligvarebransjen regner med nytt prishopp i februar

Før jul meldte NRK at prisene kommer til å gå opp med 10 prosent, og det bekrefter flere aktører overfor Klassekampen. Ingenting tyder på noen endring med det første.

– Veldig mye tyder på at prisene vil være høye i ganske lang tid framover, sier konserndirektør for kommunikasjon i Norgesgruppen, Stein Rømmerud, til avisen. Norgesgruppen er den største dagligvareaktøren i landet.

Av konkurransemessige årsaker har ikke kjedene lov å si om, når eller hvor mye de vil sette opp prisene, heller ikke Rømmerud, men han sier at det er lite som tyder på at kostnadene ved matproduksjon vil minke framover.

En rapport fra Sifo som kom i høst viser at én av tolv husstander oppgir å måtte stå over måltider, få hjelp fra Nav, eller få utdelt mat fra matstasjoner for å ha mat på bordet. Det er en dobling i løpet av et år. Samtidig viser tall fra Statistisk sentralbyrå at matvareprisene fra november 2021 til november 2022 økte med hele 12,7 prosent.

Dagligvarebransjen har to faste datoer hvor de justerer prisene for å dekke økte utgifter til leverandørene. Den ene er 1. februar og den andre 1. juli.

Hvis utgiftene til leverandørene fortsetter å øke, kan folk altså regne med et nytt prishopp til sommeren, skriver avisen.

