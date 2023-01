Barnehagekjede må tilbakebetale 28 millioner kroner

NRK opplyser tirsdag at Statsforvalteren stadfester kjempekravet fra Bergen kommune fra april 2020.

Da ble kirkeeide Akasia barnehage AS anklaget for brudd på gjeldende barnehagelov. Kommunen mente kjeden hadde hatt vesentlig lavere personalkostnader per heltidsplass enn tilsvarende kommunale barnehager i perioden 2014 til 2017.

I juli 2020 klaget Akasia barnehage AS kravet inn til Statsforvalteren i Vestland. Først nå har statsforvalteren avgjort at støtten må tilbakebetales og beklager at behandlingen har tatt så lang tid.

