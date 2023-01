Rekordmange personbiler registrert i desember

Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken i en pressemelding.

– Dette hadde vi nesten ikke trodd var mulig. Nesten 40.000 førstegangsregistrerte nye personbiler i desember alene, betyr at drøyt 22 prosent av hele årets nybilregistreringer ble gjort i løpet av årets siste måned. Til sammen ble det bare 1.947 nye biler som skiller 2022 fra rekordåret 2021, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Han forklarer videre at det er mange som har ventet på bilene sine i lang tid, men at det har vært store forsinkelser på grunn av koronapandemien og krigen i Ukraina.

Mange kunder har også håpet på at bilene skulle bli utlevert før nyttår, fordi nye avgifter samt moms på elbiler ville gjøre mange av modellene mye dyrere fra 1. januar.

– Mange har ventet et helt år på å få sin nye bil. Kraftig rente- og prisøkning generelt, i tillegg til en prisøkning på mange bilmodeller som følge av økte produksjons- og fraktkostnader, har neppe gjort ventetiden til en god opplevelse, sier han. Selv om rekordmange fikk ny bil i desember, er det på det rene at mange som har bestilt bil for lenge siden, først vil få bilen utlevert i 2023 – og da med nye avgifter på toppen.

Tesla topper salget av nye biler i 2022, med 21.303 biler totalt. Bak elbil-giganten finner vi Volkswagen og BMW som har solgt henholdsvis 20.184 og 14.038 nye biler i Norge.

Alle de ti mest solgte modellene er også elbiler.

