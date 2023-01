Politivarsler saksøker politiet

Han varslet blant annet om mobbing, ulåst våpenskap og manglende sikkerhet ved stasjonen, skriver TV 2.

Betjenten krever å få jobben tilbake og erstatning for tapte inntekter, samt oppreisningserstatning. Han sier han påberopte seg nødrett for å varsle, og at varselet deretter ikke ble behandlet.

– Jeg ser fram til å få saken belyst i domstolen og tror fullt og helt at jeg vinner fram, sier politimannen som har jobbet i politiet siden 90-tallet.

Han skal også ha varslet politidirektør Benedicte Bjørnland om det han mener er alvorlige avvik ved politistasjonen i Austevoll.

