Matapour har fortsatt ikke latt seg avhøre

Det bekrefter mannens forsvarer, advokat Marius Dietrichson overfor NTB.

– Han har så langt ikke avgitt forklaring, sier forsvareren.

43-åringen er en av totalt fire personer som er siktet i forbindelse med terrorskytingen i Oslo.

Matapour ble tvangsinnlagt på Haukeland universitetssjukehus, men ble i november sendt tilbake i fengsel.

– Han soner nå i Halden fengsel, sier Diethrichson til NTB.

Den terrorsiktede mannen er underlagt brev- og besøksforbud.

To andre menn er pågrepet og siktet for medvirkning. Samtidig har politiet også siktet Arfan Bhatti (45), som er internasjonalt etterlyst for medvirkning til terrorhandling. Politiet har tidligere uttalt at de har et samarbeid med pakistanske myndigheter når det gjelder 45-åringen.

Bhattis forsvarer, Svein Holden, er ikke kjent med hva som er status på Bhatti i dag.

– Jeg har ikke vært i kontakt med ham på en god stund, sier Holden.

