Ti personer fikk øyeskader av fyrverkeri – halvparten er barn

Tre av de ti fikk alvorlige skader, som mest sannsynlig vil føre til betydelig synsreduksjon. Én av de som ble alvorlig skadd, brukte vernebriller.

– Uten vernebrillene ville øyeskadene vært mye verre, sier overlege Nils Bull ved øyeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus i en pressemelding.

Til sammen fikk tre menn, to kvinner, fire gutter og en jente øyeskader.

Sju av dem fikk moderat alvorlig øyeskade. Disse sju vil mest sannsynlig ikke få betydelig synsreduksjon.

Personer med lettere øyeskader blir behandlet på legevakten og er ikke regnet med i denne oversikten.

Flest skadd av rakettbatterier

– Jenta ble skadd av et stjerneskudd. For to av skadene har vi ikke opplysninger om type fyrverkeri.

Resten av skadene skyldes bruk av rakettbatterier, blant annet en mann fra Stord.

– Slik vi forstår det, har han fyrt opp et batteri, men bare halvparten gikk av. Deretter gikk han bort for å sjekke, og da eksploderte det, sa operasjonsleder Brit Randulff i Sørvest politidistrikt til NTB tidligere første nyttårsdag.

– Fire av de skadde var tilskuere. En av dem fikk alvorlig øyeskade, sier Bull.

Nedgang fra i fjor

I fjor fikk tolv personer øyeskader av fyrverkeri på nyttårsaften, ifølge Bull.

Han samler hvert år inn informasjon om øyeskader på grunn av fyrverkeri. Han ønsker å få slutt på privat bruk av fyrverkeri.

– På 18 år har det vært 273 øyeskader, og i tillegg kommer håndskader, brannskader, hørselstap og mange mindre skader behandlet på legevaktene. Den eneste måten å få slutt på dette er ved å hindre tilgangen, sier øyelegen.

