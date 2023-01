Støre: – Vi skal ha strømprisene ned – vil snu alle steiner

Men hvordan strømprisene skal bli lavere fremover er fortsatt i det blå.

– Strømprisene er for høye. Vår ambisjon er at de skal ned og det er jeg trygg på at vi skal klare. Vi snur alle steiner, sier statsminister Støre til NRK nyttårsaften.

Støre understreker likevel at eventuelle tiltak ikke må gå ut over forsyningssikkerheten.

– Noen ganger trenger vi kraft utenfra og vi vil ikke ende i en situasjon med rasjonering, advarer han.

Han sier regjeringen ser på flere mulige modeller for å få ned strømprisene, men forteller samtidig at han ikke har sett noen modeller som ivaretar kravene regjeringen må stille.

Både SV og Senterpartiet ønsker seg et toprissystem der det er én pris på strøm til innenlands bruk og én for eksportstrøm.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad ba i romjulen regjeringen utrede en toprismodell, der utenlandskablene utgjør et eget prisområde. Også Frp har tidligere foreslått dette.

