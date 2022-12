Skal du skyte opp raketter? Dette er øyelegens rakett-råd

– Det pleier å være rundt fire veldig alvorlige skader der personer blir blinde eller alvorlig synshemmet resten av livet. Så er det kanskje ti som også blir alvorlig skadd i øyet, men som på sikt får synet igjen mer eller mindre, sier Bull til NTB.

Han mener rakettoppskyting bør forbys for privatpersoner. Men for dem som skyter opp raketter, har han noen råd som vil gjøre det mye tryggere.

Anbefaler briller

For det første har Bull sett at mange er beruset når det går galt. Derfor vil han svært sterkt anbefale alle å kun skyte opp raketter hvis de er edru.

Dessuten er han tydelig på at alle bør bruke beskyttelsesbriller.

– Man kan nok få litt skader i ansiktet og sånt, men hvis man redder synet, er det viktig, sier han.

Det siste rådet er å lese bruksanvisningen og følge den til punkt og prikke.

– Det kommer nesten aldri inn kvinner som har tent på fyrverkeri og skadet seg. Det er nok fordi de leser bruksanvisninger og skjønner at dette er potensielt farlig. Cirka 10 prosent er kvinner, men de er uheldige tilskuere, sier øyelegen.

Vil ha offentlig oppskyting

De siste årene har mange byer valgt å betale for et stort, felles fyrverkeri, samtidig som de har lagt ned forbud mot private raketter i og rundt byen. I år skal blant annet Trondheim, Stavanger og Bergen gjøre det, mens Oslo lar være.

Bull er stor tilhenger av slike fellesinitiativer.

– Jeg syns det er litt dumt at Oslo dropper felles fyrverkeri, for da er det større fare for at folk fyrer opp fyrverkeri privat. I Tromsø har de jo fjellfyrverkeriet, som er et spleiselag, sier han.

Miljøbyråd i Oslo Sirin Stav (MDG) begrunner beslutningen med hensynet til dyr og fugler i tillegg til økonomi.

Ønsker forbud

Selv om Bull selv mener det burde vært forbudt for private å skyte opp raketter, har han også noen andre forslag til politikerne hvis de ikke ønsker å gå så langt.

– Hvis vi får et krav om at man skal bruke vernebriller, vil nok det hjelpe. Jeg syns også det vil være rimelig å kreve null promille ved håndtering av fyrverkeri, sier Bull.

