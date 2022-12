Rekordene raste i 2022

Gjennomsnittsprisen for en kilowattime strøm i Sør-Norge blir på cirka 2 kroner for året som helhet. Det er nesten tre ganger høyere enn i rekordåret 2021 og 20 ganger høyere enn i 2020. Døgn- og timepriser har i perioder vært betydelig høyere, men selv en gjennomsnittspris på 2 kroner kilowattimen er på et nivå vi aldri har vært i nærheten av tidligere.

De høye kraft- og energiprisene skyldes flere forhold, men sentralt i årsaksbildet står Russlands invasjon av Ukraina i februar. Ikke bare ble det betydelig dyrere å fyre opp europeiske gasskraftverk for å produsere strøm, krigen i Ukraina forårsaket også en rask og dramatisk økning i energi- og matprisene for folk i hele Europa.

Prisrekorder

Det førte blant annet til at FNs matprisindeks nådde en historisk topp i mars, da også gassprisene nådde rekordnivåer, ifølge nyhetsbyrået AFP, som har sett på noen av rekordene som ble knust i 2022.

I eurosonen klatret inflasjonen til 10,6 prosent i oktober, det høyeste nivået siden prisindeksen ble etablert i 1997. Prisveksten avtok noe i november, for første gang på halvannet år.

Her hjemme satte kjerneinflasjonen og rekord etter rekord i høst. Konsumprisindeksen, når energivarer og avgiftsendringer er medregnet, nådde en topp på 7,5 prosent i oktober. Når året nå i praksis er omme, ser det ut til at prisveksten ender på oppunder 6 prosent, ifølge prognosene til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Rekordmange flyktninger

Krigen i Ukraina utløste også den største bølgen av flyktninger i Europa siden andre verdenskrig. Mer enn sju millioner ukrainere flyktet til andre europeiske land, og ytterligere 6,9 millioner mennesker er fordrevet internt, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

På verdensbasis økte antallet fordrevne for første gang til over 100 millioner mennesker.

Jordens befolkning rundet for øvrig 8 milliarder mennesker i november, ifølge FN. I 1950 telte menneskeheten til sammenligning 2,5 milliarder individer.

Kraft- og energi

Den norske statens inntekter fra energisektoren og tilknyttede virksomheter når trolig rekordhøyder i 2022 – da petroleumsinntektene alene kan komme opp i 1.500 milliarder kroner, ifølge en prognose fra Nordea Markets.

Energi Norge beregnet i høst statens ekstrainntekter som følge av høye strømpriser til 73 milliarder kroner.

Også selskaper i petroleumssektoren kunne innkassere inntekter de sjelden eller aldri har sett maken til. Equinor fikk et justert driftsresultat på 24,3 milliarder dollar i tredje kvartal. Det er ny rekord for selskapet, og den kommer hovedsakelig på grunn av økte gasspriser.

Varmeste sommer

Sommeren 2022 ble den varmeste som noen gang er registrert i Europa, hvor mange enkeltland så sine gamle varmerekorder falle som fluer i solsteika – blant dem Storbritannia som for første gang opplevde at temperaturen steg over 40 grader.

Også på Svalbard ble sommeren 2022 den varmeste som noen gang er registrert. Med en gjennomsnittstemperatur på 7,4 grader er rekorden fra 2020 slått med 0,2 grader.

Og når vi er inne på rekordvarme og tørke: Skogbranner svidde av til sammen over 6.000 kvadratkilometer i Europa alene. Det er mer enn noen gang tidligere i løpet av et år.

Til sammenligning måler Oslos samlede landareal, inkludert øyene, 454 kvadratkilometer. Norges nest største kommune, Karasjok, er snaut 5.500 kvadratkilometer i utstrekning.

Musk detronisert

Etter 70 år på tronen gikk Storbritannias lengstsittende monark, dronning Elizabeth, bort i september, 96 år gammel. I dagene før begravelsen sto anslagsvis 250.000 mennesker til enhver tid i kø for å se kisten hennes.

Verdens rikeste mann, i hvert fall i henhold til Forbes' berømte liste, heter ikke lenger Elon Musk, men Bernard Arnault. Franskmannen eier konsernet Moët Hennessy – Louis Vuitton (LVMH), som har rundt 60 datterselskaper og er et av verdens største selskaper innen luksusprodukter.

Rekordhøye kunstpriser

Da kunstsamlingen til Microsoft-gründer Paul Allen, som inneholder verker av blant andre Cezanne, Klimt og Van Gogh, ble solgt i november, gikk den for til sammen 1,62 milliarder dollar – tilsvarende nesten 16 milliarder kroner. Det er den høyeste auksjonssummen noensinne for en kunstsamling.

Det dyreste kunstverket fra det 20. århundret ble Andy Warhols fotoportrett av Marilyn Monroe. Det gikk for 195 millioner dollar – drøyt 1,9 milliarder kroner.

Taylor Swift slapp ut mest

Taylor Swift sto for (minst) to rekorder i fjor, hvorav den ene neppe gir grunn til tilbedelse og stående applaus: Swift ble kåret til den kjendisen som har sluppet ut mest CO2 ved bruk av privatfly. Da hun ble tildelt prisen i august, hadde hun allerede rukket å ta 170 turer med privatflyet sitt.

Det tok dessuten helt av på Spotify da den amerikanske megastjernen slapp sitt tiende album «Midnights». Den populære musikkstrømmetjenesten gikk til slutt ned under presset fra alle som ville lytte til albumet – flere enn noen andre album i løpet av en dag.

Ti av låtene på plata gikk inn på Billboards topp 100, noe som også er første gang.

