Jehovas vitner vil fortsatt få vigsle par, ifølge advokat

For en drøy uke siden trakk statsforvalteren i Oslo og Viken tilbake Jehovas vitners registrering som trossamfunn. I utgangspunktet fører dette til at de ikke lenger kan vie par. Men nå melder Jehovas vitner via sine nettsider at Oslo tingrett har innvilget en midlertidig forføyning, skriver Vårt Land.

Jehovas vitners advokat Anders Ryssdal skriver til avisen at den midlertidige forføyningen gjelder til saken er behandlet i Oslo tingrett, og at den blant annet lar trossamfunnet fortsette å gjennomføre vigsler.

– Rettssaken vil fortsette, men medlemmene i Jehovas vitner kan inntil videre fortsette sitt normale religiøse fellesskap og blant annet gjennomføre vigsler, skriver Ryssdal i en SMS til Vårt Land.

Vårt Land har ikke selv sett den midlertidige forføyningen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen