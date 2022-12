Mann i 20-årene varetektsfengslet etter drap i Bergen

Det skriver Bergensavisen.

Fengslingen er i tråd med det politiet begjærte. Mannen erkjenner ikke straffskyld, men har godtatt varetektsfengsling. Dermed gikk fengslingsmøtet som såkalt kontorforretning.

Det var like etter klokka 13.30 onsdag at politiet ble varslet via AMK om en skadd mann i 20-årene i Løvstakkveien i Bergen. Mannen ble fraktet til Haukeland universitetssjukehus og ble erklært død ved ankomst.

To personer ble opprinnelig pågrepet i saken, men en mann i 30-årene ble senere løslatt.

Den drepte mannen var far.

– Et lite barn er nå fratatt muligheten til å være med sin far. Det er en stor sorg for barnet og for familien. Etterlatte er sterkt preget og står uten svar på hvordan dette kunne skje, sier familiens bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs til NTB.

