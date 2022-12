30-åring dømt til tolv og et halvt års fengsel for seksuelle overgrep

– Overgrepene har pågått over en periode på cirka to år og har i all hovedsak skjedd overfor gutter i prepubertal-alder. I tillegg gjelder saken produksjon, deling og besittelse av overgrepsmateriale, heter det i dommen, ifølge Nettavisen.

Mannen har erkjent straffskyld hele veien. I forbindelse med overgrepene benyttet han seg av flere sosiale medier, og han kommuniserte med guttene under en falsk profil.

Mannens forsvarer, advokat Gunhild Lærum, sier til avisen at hennes klient ikke kommer til å anke dommen.

– Han er innforstått med hva han har gjort og er ekstremt lei seg for det han har påført andre av plager, sier hun.

Til sammen er mannen dømt for 45 brudd på straffeloven. Den dømte mannen var også i besittelse av 1.752 videofiler og 26.150 bildefiler med seksuelt innhold hvor barn, og spesielt prepubertale gutter, utførte seksuelle handlinger med andre gutter, voksne og seg selv.

Rettspsykiatere har diagnostisert ham som pedofil og har ikke festet lit til at handlingene ikke hadde et seksuelt motiv, slik mannen hevdet. Heller ikke domstolen har trodd mannen på dette.

